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"Макс" запустил мини-приложение для бизнеса - РИА Новости, 07.07.2026
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14:20 07.07.2026
"Макс" запустил мини-приложение для бизнеса

"Макс" запустил мини-приложение для предпринимателей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд цифровой платформы "Макс"
Стенд цифровой платформы Макс - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд цифровой платформы "Макс". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Платформа для партнеров «Макса» стала доступна в формате мини-приложения.
  • Мини-приложение позволяет предпринимателям автоматизировать работу с клиентами, запустить онлайн-витрину или сайт для прямых продаж, а также создавать каналы для продвижения бренда.
  • Бизнес-партнерами «Макса» стали более 500 тысяч компаний и организаций.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Платформа для партнеров "Макса" стала доступна в формате мини-приложения, ею могут воспользоваться уже 500 тысяч компаний и организаций, рассказали в пресс-службе "Макса".
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"Новый способ взаимодействия с платформой позволяет предпринимателям решать задачи в мессенджере... Бизнес-партнерами "Макса" стали более 500 тысяч компаний и организаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью мини-приложения, уже встроенного в саму платформу, предприниматели могут автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов, запустить онлайн-витрину или веб-сайт компании для прямых продаж. Также можно создавать каналы для продвижения бренда и получить консультацию у поддержки.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, которая позволяет пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
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