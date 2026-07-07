"Макс" запустил мини-приложение для бизнеса

Краткий пересказ от РИА ИИ Платформа для партнеров «Макса» стала доступна в формате мини-приложения.

Мини-приложение позволяет предпринимателям автоматизировать работу с клиентами, запустить онлайн-витрину или сайт для прямых продаж, а также создавать каналы для продвижения бренда.

Бизнес-партнерами «Макса» стали более 500 тысяч компаний и организаций.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Платформа для партнеров "Макса" стала доступна в формате мини-приложения, ею могут воспользоваться уже 500 тысяч компаний и организаций, рассказали в пресс-службе "Макса".

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"Новый способ взаимодействия с платформой позволяет предпринимателям решать задачи в мессенджере... Бизнес-партнерами "Макса" стали более 500 тысяч компаний и организаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью мини-приложения, уже встроенного в саму платформу, предприниматели могут автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов, запустить онлайн-витрину или веб-сайт компании для прямых продаж. Также можно создавать каналы для продвижения бренда и получить консультацию у поддержки.