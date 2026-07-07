ЛДПР предложила обеспечивать детей до трех лет бесплатным питанием

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разработать государственную программу бесплатного обеспечения продуктами детского питания детей до трех лет.

Соответствующее письмо направлено заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой, документ есть в распоряжении РИА Новости.

В документе подчеркивается, что существующих ежемесячных выплат в некоторых регионах не всегда хватает на одну упаковку молочной смеси.