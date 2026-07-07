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ЛДПР предложила обеспечивать детей до трех лет бесплатным питанием - РИА Новости, 07.07.2026
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16:29 07.07.2026
ЛДПР предложила обеспечивать детей до трех лет бесплатным питанием

Слуцкий предложил разработать программу бесплатного питания детей до трех лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПолки с детским питанием в гипермаркете
Полки с детским питанием в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Полки с детским питанием в гипермаркете . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер ЛДПР Слуцкий предложил разработать государственную программу бесплатного обеспечения детей до трех лет специализированными продуктами детского питания.
  • Письмо с предложением направлено Голиковой.
  • В письме подчеркивается, что существующих ежемесячных выплат в некоторых регионах не всегда хватает на одну упаковку молочной смеси.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разработать государственную программу бесплатного обеспечения продуктами детского питания детей до трех лет.
Соответствующее письмо направлено заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой, документ есть в распоряжении РИА Новости.
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"ЛДПР предлагает разработать федеральную программу бесплатного и комплексного обеспечения детей в возрасте до трех лет специализированными продуктами детского питания либо установить единые минимальные федеральные гарантии предоставления такой меры социальной поддержки с возможностью ее реализации субъектами Российской Федерации как посредством выдачи продуктов детского питания, так и путем предоставления денежной выплаты в размере, соответствующем фактической стоимости полноценного питания ребенка" - говорится в письме.
В документе подчеркивается, что существующих ежемесячных выплат в некоторых регионах не всегда хватает на одну упаковку молочной смеси.
В письме также говорится, что принятие предлагаемых мер обеспечит равный доступ российских семей к мерам государственной поддержки и будет способствовать сохранению здоровья детей.
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