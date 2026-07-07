ЛДПР предложила обеспечивать детей до трех лет бесплатным питанием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер ЛДПР Слуцкий предложил разработать государственную программу бесплатного обеспечения детей до трех лет специализированными продуктами детского питания.
- Письмо с предложением направлено Голиковой.
- В письме подчеркивается, что существующих ежемесячных выплат в некоторых регионах не всегда хватает на одну упаковку молочной смеси.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разработать государственную программу бесплатного обеспечения продуктами детского питания детей до трех лет.
Соответствующее письмо направлено заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"ЛДПР предлагает разработать федеральную программу бесплатного и комплексного обеспечения детей в возрасте до трех лет специализированными продуктами детского питания либо установить единые минимальные федеральные гарантии предоставления такой меры социальной поддержки с возможностью ее реализации субъектами Российской Федерации как посредством выдачи продуктов детского питания, так и путем предоставления денежной выплаты в размере, соответствующем фактической стоимости полноценного питания ребенка" - говорится в письме.
В документе подчеркивается, что существующих ежемесячных выплат в некоторых регионах не всегда хватает на одну упаковку молочной смеси.
В письме также говорится, что принятие предлагаемых мер обеспечит равный доступ российских семей к мерам государственной поддержки и будет способствовать сохранению здоровья детей.