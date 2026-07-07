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Украинские аккаунты рассылают россиянам рекламу наркотиков - РИА Новости, 07.07.2026
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04:29 07.07.2026
Украинские аккаунты рассылают россиянам рекламу наркотиков

РИА Новости: россияне получают рекламу наркотиков с украинских аккаунтов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи Telegram в РФ получают сообщения с украинских аккаунтов, рекламирующие наркотики.
  • Заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский заявил, что Украина превратилась в крупный перевалочный пункт контрабанды афганских опиатов и в центр производства синтетических наркотиков.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пользователи Telegram в РФ получают сообщения с украинских аккаунтов с рекламой наркотиков, передает корреспондент РИА Новости, получивший такую рассылку.
Сообщение поступило с аккаунта, зарегистрированного на украинский номер. В профиле указано имя "Денис Гитлер", а сам текст содержит ссылки на Telegram-ботов, через которые предлагается приобрести наркотические вещества, а также ссылки на сайты и ресурсы в даркнете.
Корреспондент РИА Новости получил такое сообщение без каких-либо запросов или предварительного взаимодействия с отправителем.
Заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский заявил 14 мая, что Украина превратилась в крупный перевалочный пункт контрабанды афганских опиатов и в центр производства синтетических наркотиков.
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