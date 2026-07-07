Украинские аккаунты рассылают россиянам рекламу наркотиков

Сообщение поступило с аккаунта, зарегистрированного на украинский номер. В профиле указано имя "Денис Гитлер", а сам текст содержит ссылки на Telegram-ботов, через которые предлагается приобрести наркотические вещества, а также ссылки на сайты и ресурсы в даркнете.