Украинские аккаунты рассылают россиянам рекламу наркотиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи Telegram в РФ получают сообщения с украинских аккаунтов, рекламирующие наркотики.
- Заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский заявил, что Украина превратилась в крупный перевалочный пункт контрабанды афганских опиатов и в центр производства синтетических наркотиков.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пользователи Telegram в РФ получают сообщения с украинских аккаунтов с рекламой наркотиков, передает корреспондент РИА Новости, получивший такую рассылку.
Сообщение поступило с аккаунта, зарегистрированного на украинский номер. В профиле указано имя "Денис Гитлер", а сам текст содержит ссылки на Telegram-ботов, через которые предлагается приобрести наркотические вещества, а также ссылки на сайты и ресурсы в даркнете.
Корреспондент РИА Новости получил такое сообщение без каких-либо запросов или предварительного взаимодействия с отправителем.
Заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский заявил 14 мая, что Украина превратилась в крупный перевалочный пункт контрабанды афганских опиатов и в центр производства синтетических наркотиков.