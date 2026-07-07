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Песков назвал Путина главным голосом России на международной арене - РИА Новости, 07.07.2026
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20:22 07.07.2026
Песков назвал Путина главным голосом России на международной арене

Песков заявил, что главный голос России на международной арене — это Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что главный голос России на международной арене — это президент Владимир Путин.
  • Журналист швейцарского издания Weltwoche в ходе интервью с представителем Кремля назвал его главным человеком, который доносит позицию России, но Песков с этим не согласился.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Главный голос России на международной арене - это президент РФ Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналист швейцарского издания Weltwoche в ходе интервью с представителем Кремля назвал его главным человеком, который доносит позицию России.
«
"Нет, у нас много тех, кто доносит позицию. А главный голос России - это президент Путин", - ответил на это Песков.
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