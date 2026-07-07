Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что главный голос России на международной арене — это президент Владимир Путин.
- Журналист швейцарского издания Weltwoche в ходе интервью с представителем Кремля назвал его главным человеком, который доносит позицию России, но Песков с этим не согласился.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Главный голос России на международной арене - это президент РФ Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Нет, у нас много тех, кто доносит позицию. А главный голос России - это президент Путин", - ответил на это Песков.