Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что вмешательство Лондона в стамбульский процесс — первый случай, когда страна Европы проявила себя как сторонница войны, а не мира в ситуации вокруг Украины.
- Он отметил, что после этого многие европейские страны оказались прямо или косвенно вовлечены в войну.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Вмешательство Лондона в стамбульский процесс - первый случай, когда страна Европы проявила себя как сторонница войны, а не мира в ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
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"Это было прямое вмешательство Великобритании в эти дела (вокруг Украины - ред.). И это был первый случай, когда европейская страна проявила себя как сторонница войны, а не мира", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Он отметил, что после этого многие европейские страны оказались прямо или косвенно вовлечены в войну: они присылают оружие и снабжают киевский режим боеприпасами и данными спутникового наблюдения.