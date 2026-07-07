Лондон первым в Европе проявил себя сторонником войны, заявил Песков

ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Вмешательство Лондона в стамбульский процесс - первый случай, когда страна Европы проявила себя как сторонница войны, а не мира в ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.