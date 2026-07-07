Рейтинг@Mail.ru
Лондон первым в Европе проявил себя сторонником войны, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 07.07.2026 (обновлено: 19:46 07.07.2026)
Лондон первым в Европе проявил себя сторонником войны, заявил Песков

Песков заявил, что Британия первой в Европе проявила себя как сторонница войны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что вмешательство Лондона в стамбульский процесс — первый случай, когда страна Европы проявила себя как сторонница войны, а не мира в ситуации вокруг Украины.
  • Он отметил, что после этого многие европейские страны оказались прямо или косвенно вовлечены в войну.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Вмешательство Лондона в стамбульский процесс - первый случай, когда страна Европы проявила себя как сторонница войны, а не мира в ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
«
"Это было прямое вмешательство Великобритании в эти дела (вокруг Украины - ред.). И это был первый случай, когда европейская страна проявила себя как сторонница войны, а не мира", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Он отметил, что после этого многие европейские страны оказались прямо или косвенно вовлечены в войну: они присылают оружие и снабжают киевский режим боеприпасами и данными спутникового наблюдения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Песков назвал условие прекращения боевых действий на Украине
Вчера, 19:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийДавид АрахамияВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала