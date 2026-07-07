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Песков дал Европе советы для восстановления отношений с Россией - РИА Новости, 07.07.2026
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19:32 07.07.2026
Песков дал Европе советы для восстановления отношений с Россией

Песков дал Европе четыре совета для восстановления отношений с Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков дал четыре совета западным политикам для восстановления диалога с Россией.
  • Он заявил, что Россия не является источником угрозы для Европы, призвал прислушаться к озабоченностям России и возобновить диалог как можно скорее.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал Европе четыре совета, воспользовавшись которыми западные политики смогут восстановить диалог с Россией.
Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche в ответ на вопрос о том, что европейцам следует иметь в виду в текущей опасной обстановке, напомнил, что Россия не является для Европы источником угрозы.
"Во-вторых, вы должны прислушаться к тому, чем Россия озабочена. В-третьих, если вы проигнорируете озабоченности России, то у вас возникнут проблемы. В-четвертых, постарайтесь возобновить диалог с Россией как можно скорее", - заявил пресс-секретарь президента РФ.
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