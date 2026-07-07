Песков дал Европе советы для восстановления отношений с Россией

"Во-вторых, вы должны прислушаться к тому, чем Россия озабочена. В-третьих, если вы проигнорируете озабоченности России, то у вас возникнут проблемы. В-четвертых, постарайтесь возобновить диалог с Россией как можно скорее", - заявил пресс-секретарь президента РФ.