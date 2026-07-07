Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков дал четыре совета западным политикам для восстановления диалога с Россией.
- Он заявил, что Россия не является источником угрозы для Европы, призвал прислушаться к озабоченностям России и возобновить диалог как можно скорее.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал Европе четыре совета, воспользовавшись которыми западные политики смогут восстановить диалог с Россией.
"Во-вторых, вы должны прислушаться к тому, чем Россия озабочена. В-третьих, если вы проигнорируете озабоченности России, то у вас возникнут проблемы. В-четвертых, постарайтесь возобновить диалог с Россией как можно скорее", - заявил пресс-секретарь президента РФ.