Песков заявил, что Россия может ответить на поставки дронов Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что дроны поставляются в Киев со всей Европы.
- Он отметил, что Россия в состоянии дать ответ на поставки дронов.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Дроны поставляются в Киев со всей Европы, но и Россия в состоянии дать ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
По словам пресс-секретаря главы государства, беспилотники стали характерной чертой ведения военных действий в современном мире, и эти технологии развиваются очень быстро.
Он добавил, что это жесткое противостояние, но Россия в состоянии дать ответ.
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Вчера, 19:06