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Макрон не звонил Путину, сообщил Песков - РИА Новости, 07.07.2026
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19:17 07.07.2026 (обновлено: 19:33 07.07.2026)
Макрон не звонил Путину, сообщил Песков

Песков: Макрон, несмотря на многочисленные обещания, не звонил в Москву

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эммануэль Макрон не позвонил Владимиру Путину, несмотря на многочисленные обещания.
  • Однако российская сторона остается открытой к контактам.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не звонил в Москву, несмотря на многочисленные обещания позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако российская сторона остается открытой к контактам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Песков напомнил, что Макрон, несмотря на многочисленные обещания позвонить Путину, так этого и не сделал.
«
"Мы продолжим оставаться открытыми к диалогу и продолжим ждать того, как президент Франции, тысячу раз пообещав позвонить президенту Путину, все-таки возьмет трубку и сделает это", - заявил пресс-секретарь.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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