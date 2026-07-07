Макрон не звонил Путину, сообщил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эммануэль Макрон не позвонил Владимиру Путину, несмотря на многочисленные обещания.
- Однако российская сторона остается открытой к контактам.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не звонил в Москву, несмотря на многочисленные обещания позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако российская сторона остается открытой к контактам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
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"Мы продолжим оставаться открытыми к диалогу и продолжим ждать того, как президент Франции, тысячу раз пообещав позвонить президенту Путину, все-таки возьмет трубку и сделает это", - заявил пресс-секретарь.