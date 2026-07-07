Удары БПЛА стали характеризовать современные боевые действия, заявил Песков

Он отметил, что развитие технологий изменило связанную с войной экономику.

"Теперь война ведется с помощью беспилотников, которые стоят пару тысяч долларов, вместо того чтобы использовать танк, который стоит, скажем, 20-30 миллионов долларов", - добавил Песков.