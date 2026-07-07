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Удары БПЛА стали характеризовать современные боевые действия, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2026
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19:08 07.07.2026
Удары БПЛА стали характеризовать современные боевые действия, заявил Песков

Песков: удары дронами стали характеризовать современные боевые действия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары дронами стали новой характеристикой современной войны.
  • По его словам, развитие технологий изменило экономику войны: теперь вместо танков, которые стоят десятки миллионов долларов, используются беспилотники стоимостью пару тысяч долларов.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Удары дронами стали характеризовать современные боевые действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
"Удары беспилотников - это новая характеристика современной войны, технологии развиваются очень быстро. Каждые пару месяцев мы видим новые технологии в этой войне", - сказал Песков.
Он отметил, что развитие технологий изменило связанную с войной экономику.
"Теперь война ведется с помощью беспилотников, которые стоят пару тысяч долларов, вместо того чтобы использовать танк, который стоит, скажем, 20-30 миллионов долларов", - добавил Песков.
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