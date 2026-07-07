Удары БПЛА стали характеризовать современные боевые действия, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары дронами стали новой характеристикой современной войны.
- По его словам, развитие технологий изменило экономику войны: теперь вместо танков, которые стоят десятки миллионов долларов, используются беспилотники стоимостью пару тысяч долларов.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Удары дронами стали характеризовать современные боевые действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
"Удары беспилотников - это новая характеристика современной войны, технологии развиваются очень быстро. Каждые пару месяцев мы видим новые технологии в этой войне", - сказал Песков.
Он отметил, что развитие технологий изменило связанную с войной экономику.
"Теперь война ведется с помощью беспилотников, которые стоят пару тысяч долларов, вместо того чтобы использовать танк, который стоит, скажем, 20-30 миллионов долларов", - добавил Песков.