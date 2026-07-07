Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что боевые действия на Украине будут остановлены на следующий день после вывода ВСУ из российских регионов.
- По его словам, Зеленский может прекратить войну, приняв решение вывести свои войска из Донбасса и признать ситуацию де-факто.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Боевые действия на Украине будут остановлены "на следующий день" после вывода ВСУ из российских регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"(Владимир) Зеленский пришел к власти, обещая этим людям прекратить войну, это было его первоначальное обещание, и он все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение вывести свои войска из Донбасса, из регионов, которые сейчас являются российскими территориями, признать ситуацию де-факто, и на следующий день боевые действия будут остановлены", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.