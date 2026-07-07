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Песков назвал условие прекращения боевых действий на Украине - РИА Новости, 07.07.2026
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19:04 07.07.2026 (обновлено: 19:09 07.07.2026)
Песков назвал условие прекращения боевых действий на Украине

Песков: боевые действия будут остановлены сразу после вывода ВСУ из регионов РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что боевые действия на Украине будут остановлены на следующий день после вывода ВСУ из российских регионов.
  • По его словам, Зеленский может прекратить войну, приняв решение вывести свои войска из Донбасса и признать ситуацию де-факто.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Боевые действия на Украине будут остановлены "на следующий день" после вывода ВСУ из российских регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"(Владимир) Зеленский пришел к власти, обещая этим людям прекратить войну, это было его первоначальное обещание, и он все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение вывести свои войска из Донбасса, из регионов, которые сейчас являются российскими территориями, признать ситуацию де-факто, и на следующий день боевые действия будут остановлены", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Вся территория ДНР будет освобождена, заявил Песков
Вчера, 18:56
 
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