Рейтинг@Mail.ru
Зеленский в состоянии принять решения для завершения боев, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 07.07.2026 (обновлено: 19:16 07.07.2026)
Зеленский в состоянии принять решения для завершения боев, заявил Песков

Песков: Зеленский в состоянии принять решения для завершения боевых действий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский в состоянии принять решения для завершения боевых действий на Украине.
  • По его словам, Зеленский может остановить войну, выведя войска из Донбасса и признав ситуацию.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в состоянии принять решения для завершения боевых действий на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава киевского режима пришел к власти на обещаниях остановить конфликт на востоке Украины, напомнил Песков.
"Он (Зеленский - ред.) все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение - вывести войска из Донбасса, из регионов, которые уже российские регионы, признать ситуациию", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
"Конец близок". Зеленский придумал, как победить Украину
6 июля, 08:00
 
В миреУкраинаДмитрий ПесковРоссияВладимир ЗеленскийДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала