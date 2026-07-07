Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский в состоянии принять решения для завершения боевых действий на Украине.
- По его словам, Зеленский может остановить войну, выведя войска из Донбасса и признав ситуацию.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в состоянии принять решения для завершения боевых действий на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (Зеленский - ред.) все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение - вывести войска из Донбасса, из регионов, которые уже российские регионы, признать ситуациию", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.