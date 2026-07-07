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Россия остается открытой к диалогу с Европой, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2026
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18:59 07.07.2026 (обновлено: 19:11 07.07.2026)
Россия остается открытой к диалогу с Европой, заявил Песков

Песков: Россия остается открытой к диалогу с Европой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия остается открытой к диалогу с Европой.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет терпеливо ждать звонка президента Франции Эммануэля Макрона президенту Владимиру Путину.
  • Россия продолжит использовать СМИ и современные коммуникационные технологии для объяснения своей позиции.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Россия остается открытой к диалогу с Европой, готова использовать все современные технологии, чтобы донести свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
"Мы и дальше будем открыты для диалога и продолжим ожидать, что после того, как президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон, тысячу раз сказав об этом, возьмет телефон и позвонит президенту (Владимиру) Путину, а не просто будет повторять: "Я позвоню Путину через неделю, я позвоню Путину через месяц, я позвоню Путину через год". Так что мы будем очень терпеливы и будем ждать, пока это произойдет", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос Weltwoche, пресс-секретарь отметил, что сейчас закулисных разговоров с Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем нет.
"Кроме того, мы продолжим объяснять нашу позицию, мы продолжим использовать СМИ, продолжим использовать современные коммуникационные технологии, чтобы донести нашу точку зрения", - подчеркнул пресс-секретарь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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