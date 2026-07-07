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Песков назвал Россию сильной страной - РИА Новости, 07.07.2026
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18:58 07.07.2026 (обновлено: 19:11 07.07.2026)
Песков назвал Россию сильной страной

Песков: Россия сильная страна и продолжит быть такой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что Россия — сильная страна и продолжит быть такой.
  • По его словам, сила обеспечивает России уважение на международной арене.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Россия сильная страна и продолжит быть такой, поскольку это обеспечивает уважение на международной арене, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если вы сильные, вас уважают. Даже если вас боятся, вас уважают... Так что мы сильны и продолжим быть сильными", - сказал он в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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