Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков заявил, что Россия — сильная страна и продолжит быть такой.
- По его словам, сила обеспечивает России уважение на международной арене.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Россия сильная страна и продолжит быть такой, поскольку это обеспечивает уважение на международной арене, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если вы сильные, вас уважают. Даже если вас боятся, вас уважают... Так что мы сильны и продолжим быть сильными", - сказал он в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.