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Российские войска продвигаются, создавая буферную зону, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2026
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18:58 07.07.2026 (обновлено: 19:15 07.07.2026)
Российские войска продвигаются, создавая буферную зону, заявил Песков

Песков: войска РФ продвигаются по разным направлениям, создавая буферную зону

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска продвигаются на фронте по различным направлениям.
  • Задача продвижения — создание буферной зоны безопасности вдоль границ.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Российские войска продвигаются на фронте по различным направлениям, выполняя задачу по созданию буферной зоны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
«
"Нам необходимо создать буферную зону, и, как уже говорил президент, чем больше киевский режим будет пытаться наносить удары по нашей территории, тем более обширной станет эта буферная зона. В то же время наши войска наступают по разным направлениям, чтобы создать эту буферную зону безопасности вдоль границ", - сказал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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