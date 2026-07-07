Российские войска продвигаются, создавая буферную зону, заявил Песков

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"Нам необходимо создать буферную зону, и, как уже говорил президент, чем больше киевский режим будет пытаться наносить удары по нашей территории, тем более обширной станет эта буферная зона. В то же время наши войска наступают по разным направлениям, чтобы создать эту буферную зону безопасности вдоль границ", - сказал он.