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Песков: Россия может продолжить достигать успехов в зоне СВО без ЯО - РИА Новости, 07.07.2026
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18:56 07.07.2026 (обновлено: 19:12 07.07.2026)

Песков: Россия может продолжить достигать успехов в зоне СВО без ЯО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что Россия может достигать успехов в зоне специальной военной операции без применения ядерного оружия.
  • Начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Константиновки, что Путин назвал ключом к освобождению всей территории ДНР.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Россия может продолжить достигать успехов в зоне специальной военной операции без применения ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
"Мы можем позволить продолжение операции с положительными для нас результатами без него (ядерного оружия - ред.), и мы это делаем", - сообщил Песков, приведя в пример недавнее взятие Константиновки в ДНР.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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