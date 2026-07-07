Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков заявил, что Россия может достигать успехов в зоне специальной военной операции без применения ядерного оружия.
- Начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Константиновки, что Путин назвал ключом к освобождению всей территории ДНР.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Россия может продолжить достигать успехов в зоне специальной военной операции без применения ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
"Мы можем позволить продолжение операции с положительными для нас результатами без него (ядерного оружия - ред.), и мы это делаем", - сообщил Песков, приведя в пример недавнее взятие Константиновки в ДНР.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.