Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что вся территория Донецкой Народной Республики будет освобождена.
- Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Константиновки в ДНР, что, по словам Владимира Путина, открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Вся территория Донецкой Народной Республики(ДНР) будет освобождена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку в ДНР. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.