Россия адаптировалась к условиям СВО, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Россия адаптировалась к условиям СВО, в том числе своей экономикой.
- По его словам, Россия может позволить себе продолжить боевые действия.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Россия адаптировалась к условиям СВО, в том числе своей экономикой, и может себе позволить продолжить боевые действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Мы достаточно сильны. Мы адаптировались к новым условиям этой войны с точки зрения экономики, способа принятия решений. И мы можем позволить себе продолжение (боевых действий - ред.)… Мы довольно оптимистичны, мы продвигаемся вперед", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.