Россия адаптировалась к условиям СВО, заявил Песков

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"Мы достаточно сильны. Мы адаптировались к новым условиям этой войны с точки зрения экономики, способа принятия решений. И мы можем позволить себе продолжение (боевых действий - ред.)… Мы довольно оптимистичны, мы продвигаемся вперед", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.