Песков оценил возможность диалога с нынешними европейскими политиками

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"Что касается нынешнего поколения политиков в Европе, с трудом можно представить, что они начнут какой-либо диалог с Россией. У нас есть причины так полагать. У нас есть понимание, что это вряд ли возможно. Но в то же время все меняет. Рано или поздно будут новые политики в Европе, новые лидеры в Европе. Кто знает, может, они будут более открыты к диалогу", - сказал он.