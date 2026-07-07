Песков оценил возможность диалога с нынешними европейскими политиками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что диалог России с нынешним поколением европейских политиков вряд ли возможен.
- По его словам, новые лидеры Европы могут быть более открытыми к диалогу с Россией.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Диалог России с нынешним поколением европейских политиков вряд ли возможен, новые лидеры континента могут быть более открытыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
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"Что касается нынешнего поколения политиков в Европе, с трудом можно представить, что они начнут какой-либо диалог с Россией. У нас есть причины так полагать. У нас есть понимание, что это вряд ли возможно. Но в то же время все меняет. Рано или поздно будут новые политики в Европе, новые лидеры в Европе. Кто знает, может, они будут более открыты к диалогу", - сказал он.