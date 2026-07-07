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Европе удобно создавать опасный образ России, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2026
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18:41 07.07.2026 (обновлено: 18:53 07.07.2026)
Европе удобно создавать опасный образ России, заявил Песков

Песков: Европе удобно создавать опасный образ России и обвинять ее во всем

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что Европа создает опасный образ России и обвиняет ее во всем, в том числе в экономическом кризисе.
  • По словам Пескова, это позволяет Европе тратить больше денег на оборону и закрывать глаза на определенные кризисные явления в собственной экономике.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Европе удобно создавать опасный образ России и обвинять ее во всем, в том числе в экономическом кризисе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия слишком велика, чтобы Европа могла ее игнорировать. Европа предпочитает уделять России повышенное внимание, и ей очень удобно создавать из России образ угрозы", - сказал он в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
По словам Пескова, это позволяет тратить больше денег на оборону, закрывать глаза на определенные кризисные явления в собственной экономике, объясняя все Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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