Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков заявил, что Европа создает опасный образ России и обвиняет ее во всем, в том числе в экономическом кризисе.
- По словам Пескова, это позволяет Европе тратить больше денег на оборону и закрывать глаза на определенные кризисные явления в собственной экономике.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Европе удобно создавать опасный образ России и обвинять ее во всем, в том числе в экономическом кризисе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, это позволяет тратить больше денег на оборону, закрывать глаза на определенные кризисные явления в собственной экономике, объясняя все Россией.