СВО превратилась в войну из-за вмешательства Запада, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине превратилась в настоящую войну.
- По его словам, причиной стал киевский режим и ряд европейских стран вместе с США, которые поставляют Украине оружие.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Спецоперация на Украине превратилась в настоящую войну из-за вмешательства стран Запада, поставляющих оружие Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Итак, с одной стороны Россия, с другой стороны киевский режим, ряд европейских стран и США, которые поставляют Украине миллионы тонн оружия, это уже не операция, это война. Это полномасштабная война", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
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