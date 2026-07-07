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СВО превратилась в войну из-за вмешательства Запада, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2026
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18:40 07.07.2026 (обновлено: 18:55 07.07.2026)
СВО превратилась в войну из-за вмешательства Запада, заявил Песков

Песков: СВО превратилась в настоящую войну из-за вмешательства стран Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине превратилась в настоящую войну.
  • По его словам, причиной стал киевский режим и ряд европейских стран вместе с США, которые поставляют Украине оружие.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Спецоперация на Украине превратилась в настоящую войну из-за вмешательства стран Запада, поставляющих оружие Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Итак, с одной стороны Россия, с другой стороны киевский режим, ряд европейских стран и США, которые поставляют Украине миллионы тонн оружия, это уже не операция, это война. Это полномасштабная война", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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Вчера, 18:44
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреДмитрий ПесковРоссияКиев
 
 
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