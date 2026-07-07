Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские столицы провоцируют киевский режим на продолжение войны.
- По его словам, европейские страны ошибочно полагают, что могут стратегически победить Россию.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Европейские столицы провоцируют киевский режим на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
"Война всегда опасна, и военные действия в центре Европы - это очень опасная вещь. Особенно опасно, когда европейские столицы провоцируют киевский режим на продолжение этой войны. Европейские страны все еще думают, что они могут стратегически победить Россию. Это величайшая ошибка", - сказал Песков.