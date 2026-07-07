Песков назвал снабжение киевского режима оружием прямым вмешательством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что европейские страны напрямую вмешиваются в украинский конфликт.
- По его словам, это происходит за счет поставок оружия, боеприпасов, направления военных советников, предоставления данных спутникового наблюдения и использования искусственного интеллекта для содействия военной деятельности киевского режима.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Снабжение киевского режима оружием и спутниковыми данными представляет прямое вмешательство европейских стран в боевые действия украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
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"Они поставляют оружие, снабжают киевский режим боеприпасами, направляют туда своих военных советников, предоставляют киевскому режиму данные спутникового наблюдения, то есть фактически предоставляют свои спутники в полное распоряжение киевского режима... Они используют искусственный интеллект для содействия военной деятельности киевского режима. Что это как не прямое вмешательство?", - сказал он.
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