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Песков назвал снабжение киевского режима оружием прямым вмешательством - РИА Новости, 07.07.2026
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18:35 07.07.2026 (обновлено: 18:47 07.07.2026)
Песков назвал снабжение киевского режима оружием прямым вмешательством

Песков назвал снабжение ВСУ оружием и данными разведки прямым вмешательством

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что европейские страны напрямую вмешиваются в украинский конфликт.
  • По его словам, это происходит за счет поставок оружия, боеприпасов, направления военных советников, предоставления данных спутникового наблюдения и использования искусственного интеллекта для содействия военной деятельности киевского режима.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Снабжение киевского режима оружием и спутниковыми данными представляет прямое вмешательство европейских стран в боевые действия украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
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"Они поставляют оружие, снабжают киевский режим боеприпасами, направляют туда своих военных советников, предоставляют киевскому режиму данные спутникового наблюдения, то есть фактически предоставляют свои спутники в полное распоряжение киевского режима... Они используют искусственный интеллект для содействия военной деятельности киевского режима. Что это как не прямое вмешательство?", - сказал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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