Песков назвал снабжение киевского режима оружием прямым вмешательством

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"Они поставляют оружие, снабжают киевский режим боеприпасами, направляют туда своих военных советников, предоставляют киевскому режиму данные спутникового наблюдения, то есть фактически предоставляют свои спутники в полное распоряжение киевского режима... Они используют искусственный интеллект для содействия военной деятельности киевского режима. Что это как не прямое вмешательство?", - сказал он.