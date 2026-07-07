Россия не является источником угрозы для Европы, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не является источником угрозы для Европы, заявил Дмитрий Песков.
- Он призвал страны Европы возобновить диалог с Москвой и прислушаться к обеспокоенности России.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Россия не является источником угрозы для Европы и призывает ее страны как можно скорее возобновить диалог с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Первое: Россия не является источником угрозы для Европы. Второе: вы должны прислушиваться к обеспокоенностям России. Третье: если вы игнорируете обеспокоенности России, у вас будут проблемы. Четвертое: постарайтесь как можно скорее возобновить диалог с русскими", - сказал он в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, какое ключевое послание он хотел бы адресовать европейской аудитории.