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Россия не является источником угрозы для Европы, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2026
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18:34 07.07.2026 (обновлено: 18:46 07.07.2026)
Россия не является источником угрозы для Европы, заявил Песков

Песков: Россия не является источником угрозы для Европы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не является источником угрозы для Европы, заявил Дмитрий Песков.
  • Он призвал страны Европы возобновить диалог с Москвой и прислушаться к обеспокоенности России.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Россия не является источником угрозы для Европы и призывает ее страны как можно скорее возобновить диалог с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Первое: Россия не является источником угрозы для Европы. Второе: вы должны прислушиваться к обеспокоенностям России. Третье: если вы игнорируете обеспокоенности России, у вас будут проблемы. Четвертое: постарайтесь как можно скорее возобновить диалог с русскими", - сказал он в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, какое ключевое послание он хотел бы адресовать европейской аудитории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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