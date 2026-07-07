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Россия никогда не начнет третью мировую войну, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2026
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18:32 07.07.2026 (обновлено: 20:04 07.07.2026)
Россия никогда не начнет третью мировую войну, заявил Песков

Песков: РФ принимает меры безопасности, но не станет инициатором третьей мировой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что Россия не станет инициатором третьей мировой войны.
  • Тем не менее страна будет принимать меры для собственной безопасности, подчеркнул он.
  • По этой же причине Москва была вынуждена начать СВО, высказывая обеспокоенности по поводу безопасности задолго до этого, напомнил представитель Кремля.
ЖЕНЕВА, 7 июл — РИА Новости. Россия — слишком большая и ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы будем принимать меры для собственной безопасности, но мы никогда не начнем третью мировую войну", — сказал он в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
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Представитель Кремля напомнил, что и перед началом спецоперации на Украине Москва долго говорила об угрозе своей безопасности, но ее никто не слушал.
"Предполагалось, что это будет страна, которая предоставит свою территорию для размещения любых видов вооружений, направленных против нашей страны", — пояснил он.
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Поэтому теперь военные продвигаются на всех направлениях, чтобы создать буферную зону безопасности у границ. При этом страна адаптировала экономику под условия проведения СВО и способна продолжать боевые действия.
"Мы можем позволить продолжение операции с положительными для нас результатами без него (ядерного оружия. — Прим. ред.), и мы это делаем", — ответил Песков на соответствующий вопрос интервьюера.
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Он подчеркнул, что Россия не является источником угрозы для Европы — вопреки желанию западного руководства убедить в этом налогоплательщиков.
"Им на сто процентов промывают мозги. Теория опасности для всех них навязывается на сто процентов. И они платят миллиарды и миллиарды евро на нужды обороны и на снабжение киевского режима", — отметил он.
Сам же процесс милитаризации Европы беспокоит Москву, поэтому потребует дополнительных мер для гарантии национальной безопасности, добавил пресс-секретарь главы государства. Однако со временем, по его словам, Россия и Европа начнут диалог, поскольку иначе создать архитектуру безопасности на континенте не получится. А без этого, в свою очередь, невозможно решение украинского конфликта.
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