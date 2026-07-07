Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Россия была вынуждена начать СВО в 2022 году.
- По его словам, решение о начале СВО было принято из-за отсутствия готовности европейских столиц и США прислушиваться к позиции России.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Россия в 2022 году была вынуждена начать СВО, надо было принимать решительные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Оно должно было быть принято, это решение. Оно должно было быть принято ввиду опыта переговоров с европейскими столицами и с США. Как только вы понимаете, что вас никто не будет слушать, вы принимаете решительные меры", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche, отвечая на вопрос было ли необходимо начинать СВО.