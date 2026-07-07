Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет инициатором третьей мировой войны.
- Он добавил, что США понимают возможные последствия подобной войны.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Россия очень большая и очень ответственная страна, чтобы стать инициатором третьем мировой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что США понимают возможные последствия подобной войны.
Подготовка к третьей мировой войне дошла до ООН
10 июня, 08:00