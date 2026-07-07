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Песков рассказал, почему Россия не станет инициатором Третьей мировой войны - РИА Новости, 07.07.2026
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18:25 07.07.2026 (обновлено: 18:34 07.07.2026)
Песков рассказал, почему Россия не станет инициатором Третьей мировой войны

Песков: Россия очень ответственная для инициации Третьей мировой войны страна

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет инициатором третьей мировой войны.
  • Он добавил, что США понимают возможные последствия подобной войны.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Россия очень большая и очень ответственная страна, чтобы стать инициатором третьем мировой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия - слишком большая и ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Он отметил, что США понимают возможные последствия подобной войны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Подготовка к третьей мировой войне дошла до ООН
10 июня, 08:00
 
РоссияДмитрий ПесковСША
 
 
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