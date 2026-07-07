Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков заявил, что европейским налогоплательщикам "промывают мозги".
- По его словам, европейским налогоплательщикам навязывают теорию опасности со стороны России, чтобы оправдать рост военных расходов и финансирование киевского режима.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Европейским налогоплательщикам "промывают мозги", чтобы оправдать рост военных расходов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Это промывание мозгов европейских налогоплательщиков. Им на сто процентов промывают мозги. Теория опасности (России - ред.) для всех них навязывается на сто процентов. И они платят миллиарды и миллиарды евро на нужды обороны и на снабжение киевского режима", - сказал он в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
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