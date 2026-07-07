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Россия в 2022 году была близка к соглашению с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2026
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18:22 07.07.2026 (обновлено: 18:32 07.07.2026)
Россия в 2022 году была близка к соглашению с Украиной, заявил Песков

Песков: Россия в 2022 году была близка к достижению соглашения с Украиной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия в 2022 году была близка к достижению соглашения с Украиной.
  • Документ был подготовлен, согласован и парафирован заинтересованными сторонами.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Россия в 2022 году была близка к достижению соглашения с Украиной, документ был согласован, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы, наверное, помните, что мы были близки к достижению соглашения с украинцами. Были дни, когда мы стояли у киевских стен. И соглашение было подготовлено, соглашение было согласовано и парафировано заинтересованными сторонами, каждый документ этого соглашения, каждая страница", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
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