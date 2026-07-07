Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия в 2022 году была близка к достижению соглашения с Украиной.
- Документ был подготовлен, согласован и парафирован заинтересованными сторонами.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Россия в 2022 году была близка к достижению соглашения с Украиной, документ был согласован, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы, наверное, помните, что мы были близки к достижению соглашения с украинцами. Были дни, когда мы стояли у киевских стен. И соглашение было подготовлено, соглашение было согласовано и парафировано заинтересованными сторонами, каждый документ этого соглашения, каждая страница", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.