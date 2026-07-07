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Европейцы начинают чувствовать себя некомфортно с украинцами, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2026
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18:19 07.07.2026 (обновлено: 18:28 07.07.2026)
Европейцы начинают чувствовать себя некомфортно с украинцами, заявил Песков

Песков: европейцы начинают чувствовать себя очень некомфортно с украинцами

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что европейцы начинают чувствовать себя некомфортно с украинцами.
  • По словам Пескова, в Европе отказывают украинцам в предоставлении убежища и пытаются снизить им уровень зарплат.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Европейцы начинают чувствовать себя очень некомфортно с украинцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
"Они начинают испытывать крайнее чувство дискомфорта в отношении украинцев. Теперь им (украинцам - ред.) отказывают в предоставлении убежища, если они подходят для того, чтобы быть на фронте", - сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в Европе также пытаются понизить уровень зарплат украинцев.
"Они (европейцы - ред.) пытаются снизить им зарплату и так далее, и так далее, так что они начинают чувствовать себя некомфортно в отношении украинцев", - подчеркнул Песков.
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