Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков заявил, что европейцы начинают чувствовать себя некомфортно с украинцами.
- По словам Пескова, в Европе отказывают украинцам в предоставлении убежища и пытаются снизить им уровень зарплат.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Европейцы начинают чувствовать себя очень некомфортно с украинцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
"Они начинают испытывать крайнее чувство дискомфорта в отношении украинцев. Теперь им (украинцам - ред.) отказывают в предоставлении убежища, если они подходят для того, чтобы быть на фронте", - сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в Европе также пытаются понизить уровень зарплат украинцев.
"Они (европейцы - ред.) пытаются снизить им зарплату и так далее, и так далее, так что они начинают чувствовать себя некомфортно в отношении украинцев", - подчеркнул Песков.