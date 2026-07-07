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Песков рассказал о последствиях милитаризации Европы - РИА Новости, 07.07.2026
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18:17 07.07.2026 (обновлено: 18:32 07.07.2026)
Песков рассказал о последствиях милитаризации Европы

Песков: милитаризация Европы потребует дополнительных мер безопасности от России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что процесс милитаризации Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии национальной безопасности.
  • По его словам, ЕС превращается в экономический и военный блок, и Россия внимательно следит за этим процессом.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Процесс милитаризации Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии национальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас мы наблюдаем трансформацию, ЕС превращается в экономический и военный блок. Это совершенно новый процесс на европейской земле. И, конечно, мы очень внимательно следили за этим, потому что для нас это чрезвычайно важно и потребует от нас принятия дополнительных мер для обеспечения нашей национальной безопасности", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
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