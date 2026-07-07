Песков рассказал о последствиях милитаризации Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что процесс милитаризации Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии национальной безопасности.
- По его словам, ЕС превращается в экономический и военный блок, и Россия внимательно следит за этим процессом.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Процесс милитаризации Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии национальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас мы наблюдаем трансформацию, ЕС превращается в экономический и военный блок. Это совершенно новый процесс на европейской земле. И, конечно, мы очень внимательно следили за этим, потому что для нас это чрезвычайно важно и потребует от нас принятия дополнительных мер для обеспечения нашей национальной безопасности", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.