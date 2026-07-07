Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков заявил, что Россия предупреждала об угрозе своей безопасности до начала специальной военной операции, но ее не слушали.
- По словам Пескова, киевский режим начал превращаться в центр антироссийской активности, и Украина могла предоставить свою территорию для размещения вооружений, направленных против России.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Россия перед тем, как начать специальную военную операцию, долго говорила об угрозе своей безопасности, но никто ее не слушал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
"Киевский режим начал превращаться в центр антироссийской активности европейцев, американцев... Предполагалось, что это будет страна, которая предоставит свою территорию для размещения любых видов вооружений, направленных против нашей страны. Поэтому мы говорили об этой угрозе задолго до начала военной операции. Никто не хотел слушать", - сказал Песков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18