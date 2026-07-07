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Песков: Россия перед тем, как начать СВО, говорила об угрозе безопасности - РИА Новости, 07.07.2026
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18:16 07.07.2026 (обновлено: 18:23 07.07.2026)
Песков: Россия перед тем, как начать СВО, говорила об угрозе безопасности

Песков: РФ перед СВО говорила об угрозе безопасности, но никто ее не слушал

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что Россия предупреждала об угрозе своей безопасности до начала специальной военной операции, но ее не слушали.
  • По словам Пескова, киевский режим начал превращаться в центр антироссийской активности, и Украина могла предоставить свою территорию для размещения вооружений, направленных против России.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Россия перед тем, как начать специальную военную операцию, долго говорила об угрозе своей безопасности, но никто ее не слушал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
"Киевский режим начал превращаться в центр антироссийской активности европейцев, американцев... Предполагалось, что это будет страна, которая предоставит свою территорию для размещения любых видов вооружений, направленных против нашей страны. Поэтому мы говорили об этой угрозе задолго до начала военной операции. Никто не хотел слушать", - сказал Песков.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий Песков
 
 
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