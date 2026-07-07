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В Кремле оценили рост несырьевого экспорта - РИА Новости, 07.07.2026
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12:54 07.07.2026
В Кремле оценили рост несырьевого экспорта

Песков: несырьевой экспорт России демонстрирует устойчивый рост

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несырьевой неэнергетический экспорт России демонстрирует в последние годы устойчивый рост.
  • Президент Владимир Путин встретится с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт России демонстрирует в последние годы устойчивый рост, это важнейшая часть экономики страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он рассказал, что во вторник президент РФ Владимир Путин встретится с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.
"Важнейшая часть экономики, причем та, которая в последние годы демонстрирует устойчивый рост", - сказал Песков журналистам, подразумевая несырьевой неэнергетический экспорт России.
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