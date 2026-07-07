В Кремле оценили рост несырьевого экспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несырьевой неэнергетический экспорт России демонстрирует в последние годы устойчивый рост.
- Президент Владимир Путин встретится с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт России демонстрирует в последние годы устойчивый рост, это важнейшая часть экономики страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он рассказал, что во вторник президент РФ Владимир Путин встретится с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.
"Важнейшая часть экономики, причем та, которая в последние годы демонстрирует устойчивый рост", - сказал Песков журналистам, подразумевая несырьевой неэнергетический экспорт России.