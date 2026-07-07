В Кремле слышали конфронтационные заявления перед саммитом НАТО

"В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии, диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера. Посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на этих двусторонних встречах, которые состоятся на полях", - сказал Песков журналистам.