В Кремле слышали конфронтационные заявления перед саммитом НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что в контексте подготовки к саммиту НАТО были сделаны заявления конфронтационного характера, касающиеся РФ.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва в контексте подготовки к саммиту НАТО слышала много заявлений, касающихся РФ, но они носили скорее конфронтационный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии, диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера. Посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на этих двусторонних встречах, которые состоятся на полях", - сказал Песков журналистам.
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