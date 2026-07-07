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В Кремле слышали конфронтационные заявления перед саммитом НАТО - РИА Новости, 07.07.2026
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12:52 07.07.2026
В Кремле слышали конфронтационные заявления перед саммитом НАТО

Песков: перед саммитом НАТО было много конфронтационных заявлений о России

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что в контексте подготовки к саммиту НАТО были сделаны заявления конфронтационного характера, касающиеся РФ.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва в контексте подготовки к саммиту НАТО слышала много заявлений, касающихся РФ, но они носили скорее конфронтационный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Лидеры стран НАТО 7-8 июля соберутся в Анкаре на ежегодный саммит.
"В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии, диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера. Посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на этих двусторонних встречах, которые состоятся на полях", - сказал Песков журналистам.
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