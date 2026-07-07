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Песков заявил об открытости России к мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 07.07.2026
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12:50 07.07.2026
Песков заявил об открытости России к мирному урегулированию на Украине

Песков: Россия сохраняет открытость к мирному урегулированию на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия сохраняет свою открытость к мирному урегулированию на Украине.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил это заявление, ссылаясь на позицию Владимира Путина.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия сохраняет свою открытость к мирному урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По крайней мере, мы, как это неоднократно говорил президент России (Владимир Путин - ред.), сохраняем свою открытость для этого", - сказал он журналистам, комментируя вопрос урегулирования на Украине политико-дипломатическим путем.
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