Песков заявил об открытости России к мирному урегулированию на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия сохраняет свою открытость к мирному урегулированию на Украине.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил это заявление, ссылаясь на позицию Владимира Путина.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия сохраняет свою открытость к мирному урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По крайней мере, мы, как это неоднократно говорил президент России (Владимир Путин - ред.), сохраняем свою открытость для этого", - сказал он журналистам, комментируя вопрос урегулирования на Украине политико-дипломатическим путем.