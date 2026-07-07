Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России продолжают работу по освобождению новых регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Представитель Кремля отметил, что взятием Константиновки был сделан важный шаг в тактическом и стратегическом плане.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают работу по освобождению новых регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока что продолжается освобождение российских регионов, освобождение ДНР", - сказал он журналистам.
Представитель Кремля отметил, что взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.