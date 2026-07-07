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ВС России продолжают работу по освобождению новых регионов, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2026
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12:49 07.07.2026 (обновлено: 13:07 07.07.2026)
ВС России продолжают работу по освобождению новых регионов, заявил Песков

Песков: ВС России продолжают работу по освобождению новых регионов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России продолжают работу по освобождению новых регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
  • Представитель Кремля отметил, что взятием Константиновки был сделан важный шаг в тактическом и стратегическом плане.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают работу по освобождению новых регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока что продолжается освобождение российских регионов, освобождение ДНР", - сказал он журналистам.
Представитель Кремля отметил, что взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Группировка войск Север взяла под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
ВС России взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
Вчера, 12:22
 
Вооруженные силы РФДмитрий ПесковРоссияКонстантиновкаВладимир ПутинВалерий ГерасимовДонецкая Народная Республика
 
 
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