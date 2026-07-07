Россия поддерживает контакты с США по Украине, заявили в Кремле

"Вы знаете, что мы поддерживаем контакты по рабочим каналам с американцами. И мы надеемся, что их усилия по выводу всей ситуации на мирный трек развития все-таки увенчаются успехом", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, каковы шансы на политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта.