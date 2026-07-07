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Россия поддерживает контакты с США по Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.07.2026
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12:48 07.07.2026 (обновлено: 13:03 07.07.2026)
Россия поддерживает контакты с США по Украине, заявили в Кремле

Песков: Россия поддерживает контакты с США по украинскому урегулированию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия поддерживает контакты с США по вопросу украинского урегулирования.
  • Песков выразил надежду на успех усилий Вашингтона по выводу ситуации на мирный трек развития.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия поддерживает контакты с США в вопросе украинского урегулирования и надеется, что усилия Вашингтона увенчаются успехом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что мы поддерживаем контакты по рабочим каналам с американцами. И мы надеемся, что их усилия по выводу всей ситуации на мирный трек развития все-таки увенчаются успехом", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, каковы шансы на политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта.
Московский кремль - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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