Кремль будет отслеживать информацию с саммита НАТО в Турции, заявил Песков

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Кремль будет отслеживать поступающую с саммита НАТО в Турции информацию, это событие вызывает большой интерес, в том числе в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать", - сказал Песков журналистам.