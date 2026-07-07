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Кремль будет отслеживать информацию с саммита НАТО в Турции, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2026
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12:48 07.07.2026 (обновлено: 12:52 07.07.2026)
Кремль будет отслеживать информацию с саммита НАТО в Турции, заявил Песков

Песков: Кремль будет отслеживать поступающую с саммита НАТО информацию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет отслеживать информацию, поступающую с саммита НАТО в Турции.
  • Лидеры стран НАТО соберутся в Анкаре на ежегодный саммит 7–8 июля.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Кремль будет отслеживать поступающую с саммита НАТО в Турции информацию, это событие вызывает большой интерес, в том числе в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Лидеры стран НАТО 7-8 июля соберутся в Анкаре на ежегодный саммит.
"Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать", - сказал Песков журналистам.
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НАТОДмитрий ПесковРоссияВ миреАнкара (провинция)Турция
 
 
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