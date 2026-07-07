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Госдума обязала банки публиковать информацию о тарифах на переводы денег - РИА Новости, 07.07.2026
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16:46 07.07.2026
Госдума обязала банки публиковать информацию о тарифах на переводы денег

ГД приняла закон, обязывающий банки публиковать информацию о тарифах на переводы

© Фото : Альфа-БанкАльфа-банк
Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Альфа-Банк
Альфа-банк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, обязывающий кредитные организации с 1 сентября 2027 года публиковать информацию о стоимости услуг по переводу денежных средств.
  • Закон требует от банков раскрывать условия оказания услуг и их изменения в местах оказания услуг и на официальных сайтах, включая информацию о системе быстрых платежей и электронных средствах платежа.
  • Новый закон повысит прозрачность финансовых услуг, упростит контроль и сравнение условий между банками, а также снизит количество споров и риск неожиданных комиссий.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий кредитные организации с 1 сентября 2027 года публиковать информацию о стоимости оказываемых ими услуг по переводу денежных средств.
Документ обязывает кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, раскрывать в местах оказания услуг и на своих официальных сайтах в интернете информацию об условиях оказания таких услуг, а также об изменении этих условий.
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Причем это касается, в том числе, информации об условиях переводов с использованием системы быстрых платежей, а также об условиях предоставления, использования и приема электронных средств платежа (за исключением используемых для перевода электронных денежных средств).
Важно, чтобы потребители были полностью проинформированы о тарифах и не платили скрытых комиссий, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Мы последовательно повышаем прозрачность всех финансовых услуг", - пояснил он в своем Telegram-канале.
Порядок, способ и сроки раскрытия соответствующей информации, а также ее состав будут устанавливаться стандартами деятельности кредитных организаций.
Данные стандарты будут содержать также требования к порядку, способу, форме и срокам размещения банками информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита или займа.
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"Благодаря новому закону все кредитные организации будут действовать по общим правилам, что упростит контроль и сравнение условий между банками, а также снизит количество споров", - заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
При этом гражданам будет легче узнать актуальные условия переводов, использования электронных средств платежа и потребительского кредитования, поскольку вся информация должна быть доступна в местах оказания услуг и на сайтах банков, считает он.
Кроме того, банки будут обязаны своевременно сообщать о любых изменениях условий, что снижает риск неожиданных комиссий или ограничений, отметил депутат. "Также это, по сути, защита от недобросовестных практик, ведь создаются четкие правила раскрытия информации, (которые – ред.) уменьшают вероятность скрытых условий или манипуляций с тарифами", - полагает Говырин.
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