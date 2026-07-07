Госдума обязала банки публиковать информацию о тарифах на переводы денег

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, обязывающий кредитные организации с 1 сентября 2027 года публиковать информацию о стоимости услуг по переводу денежных средств.

Закон требует от банков раскрывать условия оказания услуг и их изменения в местах оказания услуг и на официальных сайтах, включая информацию о системе быстрых платежей и электронных средствах платежа.

Новый закон повысит прозрачность финансовых услуг, упростит контроль и сравнение условий между банками, а также снизит количество споров и риск неожиданных комиссий.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий кредитные организации с 1 сентября 2027 года публиковать информацию о стоимости оказываемых ими услуг по переводу денежных средств.

Документ обязывает кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, раскрывать в местах оказания услуг и на своих официальных сайтах в интернете информацию об условиях оказания таких услуг, а также об изменении этих условий.

Причем это касается, в том числе, информации об условиях переводов с использованием системы быстрых платежей, а также об условиях предоставления, использования и приема электронных средств платежа (за исключением используемых для перевода электронных денежных средств).

Важно, чтобы потребители были полностью проинформированы о тарифах и не платили скрытых комиссий, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков . "Мы последовательно повышаем прозрачность всех финансовых услуг", - пояснил он в своем Telegram-канале

Порядок, способ и сроки раскрытия соответствующей информации, а также ее состав будут устанавливаться стандартами деятельности кредитных организаций.

Данные стандарты будут содержать также требования к порядку, способу, форме и срокам размещения банками информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита или займа.

« "Благодаря новому закону все кредитные организации будут действовать по общим правилам, что упростит контроль и сравнение условий между банками, а также снизит количество споров", - заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

При этом гражданам будет легче узнать актуальные условия переводов, использования электронных средств платежа и потребительского кредитования, поскольку вся информация должна быть доступна в местах оказания услуг и на сайтах банков, считает он.