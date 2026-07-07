В России изменился перечень документов, необходимых для получения пенсий

Краткий пересказ от РИА ИИ В России вступил в силу приказ Минтруда об утверждении перечня документов, необходимых для получения пенсий, направленный на повышение удобства граждан.

Приказ заменит правила, действовавшие с 2021 года.

Ключевое изменение заключается в автоматизации процессов: Социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Приказ Минтруда, изменяющий перечень документов, необходимых для получения пенсий, вступил в силу 7 июля, он сделает назначение этих выплат удобнее для граждан, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве Игорь Балынин.

Документ заменяет правила, действовавшие с 2021 года.

"Данные изменения направлены, прежде всего, на повышение удобства граждан в вопросе реализации своего конституционного права на получение пенсии", — сказал Балынин

Он уточнил, что новые правила коснутся страховых, накопительных и государственных пенсий, а также размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. По словам Балынина, ключевое изменение заключается в автоматизации процессов. Так, Социальный фонд теперь будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу.