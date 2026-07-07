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В России изменился перечень документов, необходимых для получения пенсий - РИА Новости, 07.07.2026
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00:17 07.07.2026 (обновлено: 01:25 07.07.2026)
В России изменился перечень документов, необходимых для получения пенсий

Вступил в силу приказ о перечне документов, необходимых для получения пенсий

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России вступил в силу приказ Минтруда об утверждении перечня документов, необходимых для получения пенсий, направленный на повышение удобства граждан.
  • Приказ заменит правила, действовавшие с 2021 года.
  • Ключевое изменение заключается в автоматизации процессов: Социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Приказ Минтруда, изменяющий перечень документов, необходимых для получения пенсий, вступил в силу 7 июля, он сделает назначение этих выплат удобнее для граждан, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве Игорь Балынин.
Документ заменяет правила, действовавшие с 2021 года.
"Данные изменения направлены, прежде всего, на повышение удобства граждан в вопросе реализации своего конституционного права на получение пенсии", — сказал Балынин.
Он уточнил, что новые правила коснутся страховых, накопительных и государственных пенсий, а также размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. По словам Балынина, ключевое изменение заключается в автоматизации процессов. Так, Социальный фонд теперь будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу.
Дополнительные документы потребуются только в случае отсутствия необходимых сведений в государственных базах, например при подтверждении периодов работы до 2002 года. Если данные уже есть в госсистемах, при оформлении понадобятся только паспорт и СНИЛС, заключил эксперт.
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