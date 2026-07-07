Суд в Париже приговорил Ле Пен к трем годам лишения свободы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Апелляционный суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к трем годам лишения свободы.
- Один год из назначенного срока она должна будет отбыть под электронным браслетом.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Апелляционный суд Парижа смягчил наказание лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен до трех лет лишения свободы, из которых один год - с электронным браслетом и еще два года - условно, передает телеканал BFMTV.
Апелляционный суд Парижа во вторник вынес решение по делу о фиктивном трудоустройстве помощников депутатов "Национального объединения" в Европейский парламент.
«
"Марин Ле Пен приговорили к трем годам лишения свободы", - сообщил телеканал.
Как отмечается, один год политик должна будет отбыть под электронным браслетом, а еще два года назначены условно.