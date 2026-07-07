Суд в Париже приговорил Ле Пен к трем годам лишения свободы

Апелляционный суд Парижа во вторник вынес решение по делу о фиктивном трудоустройстве помощников депутатов "Национального объединения" в Европейский парламент.

Как отмечается, один год политик должна будет отбыть под электронным браслетом, а еще два года назначены условно.