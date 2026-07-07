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Суд в Париже приговорил Ле Пен к трем годам лишения свободы - РИА Новости, 07.07.2026
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15:04 07.07.2026 (обновлено: 15:58 07.07.2026)
Суд в Париже приговорил Ле Пен к трем годам лишения свободы

BFMTV: суд дал Ле Пен три года лишения свободы по делу о хищении средств ЕП

© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апелляционный суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к трем годам лишения свободы.
  • Один год из назначенного срока она должна будет отбыть под электронным браслетом.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Апелляционный суд Парижа смягчил наказание лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен до трех лет лишения свободы, из которых один год - с электронным браслетом и еще два года - условно, передает телеканал BFMTV.
Апелляционный суд Парижа во вторник вынес решение по делу о фиктивном трудоустройстве помощников депутатов "Национального объединения" в Европейский парламент.
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"Марин Ле Пен приговорили к трем годам лишения свободы", - сообщил телеканал.
Как отмечается, один год политик должна будет отбыть под электронным браслетом, а еще два года назначены условно.
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