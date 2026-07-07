Скидки на отели в Турции для россиян достигли 20 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Отели Турции предоставляют российским туристам скидки до 20% на летний отдых.

Снижение спроса со стороны европейских туристов, связанное с ситуацией на Ближнем Востоке, повлияло на появление скидок.

Турецкие отели работают в условиях высокой инфляции и имеют минимальный уровень цен, ниже которого не готовы опускаться.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Отели Турции предоставляют российским туристам скидки до 20% на летний отдых, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

« "Скидки на отели Турции достигли 20%, но ждать большего снижения цен не стоит", - сказали в АТОР, ссылаясь на слова вице-президента ассоциации Тараса Кобищанова.

По его словам, это связано с более слабым спросом со стороны европейских туристов, которые обычно заранее бронируют летний отдых. "На их планы повлияла ситуация на Ближнем Востоке", - пояснил он.

Как напомнил Кобищанов, турецкие отели работают в условиях высокой инфляции. Так, несмотря на ослабление турецкой лиры к евро, расходы гостиниц продолжают расти, в связи с этим у большинства объектов есть минимальный уровень цен, ниже которого они не готовы опускаться.