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Скидки на отели в Турции для россиян достигли 20 процентов - РИА Новости, 07.07.2026
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14:39 07.07.2026
Скидки на отели в Турции для россиян достигли 20 процентов

АТОР: отели в Турции предоставляют туристам из РФ скидки на летний отдых до 20%

© Depositphotos.com / foottooВывеска отеля
Вывеска отеля - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Depositphotos.com / foottoo
Вывеска отеля . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отели Турции предоставляют российским туристам скидки до 20% на летний отдых.
  • Снижение спроса со стороны европейских туристов, связанное с ситуацией на Ближнем Востоке, повлияло на появление скидок.
  • Турецкие отели работают в условиях высокой инфляции и имеют минимальный уровень цен, ниже которого не готовы опускаться.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Отели Турции предоставляют российским туристам скидки до 20% на летний отдых, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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"Скидки на отели Турции достигли 20%, но ждать большего снижения цен не стоит", - сказали в АТОР, ссылаясь на слова вице-президента ассоциации Тараса Кобищанова.

По его словам, это связано с более слабым спросом со стороны европейских туристов, которые обычно заранее бронируют летний отдых. "На их планы повлияла ситуация на Ближнем Востоке", - пояснил он.
Как напомнил Кобищанов, турецкие отели работают в условиях высокой инфляции. Так, несмотря на ослабление турецкой лиры к евро, расходы гостиниц продолжают расти, в связи с этим у большинства объектов есть минимальный уровень цен, ниже которого они не готовы опускаться.
"Кроме того, слишком большие скидки могут негативно сказаться на дальнейших продажах - отельеры стараются сохранять баланс между загрузкой и доходностью", - заключили в ассоциации.
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