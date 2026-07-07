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Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг - РИА Новости, 07.07.2026
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07:26 07.07.2026
Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг

Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг на случай перебоев

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГород Симферополь в Крыму
Город Симферополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг на всей территории региона на случай перебоев со связью.
  • В режиме аварийного роуминга абонентам доступны голосовые вызовы и СМС без дополнительной платы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Операторы связи Крыма включили на полуострове аварийный роуминг на случай перебоев со связью, говорится в сообщении, распространенном мобильными компаниями Крыма.
"Операторы Крыма включили аварийный роуминг на всей территории региона. Это позволит жителям и гостям республики оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества", - говорится в сообщении операторов, распространенном в смс и в соцсетях.
В режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы и смс без дополнительной платы, говорится в сообщении.
Для абонентов оператора "Миранда" открыт аварийный роуминг в сети "Вин мобайла". Для абонентов "Вин мобайла", "Волны", "+7Телеком" - в сети "Миранды".
В Крыму из-за внешнего воздействия на энергетику накануне произошли многочисленные отключения электроэнергии, к середине дня удалось восстановить электроснабжение восточной части и частично южного берега Крыма. В районах, где длительное время отсутствовало электроснабжение, наблюдались перебои со связью.
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