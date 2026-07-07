Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг на всей территории региона на случай перебоев со связью.

В режиме аварийного роуминга абонентам доступны голосовые вызовы и СМС без дополнительной платы.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Операторы связи Крыма включили на полуострове аварийный роуминг на случай перебоев со связью, говорится в сообщении, распространенном мобильными компаниями Крыма.

"Операторы Крыма включили аварийный роуминг на всей территории региона. Это позволит жителям и гостям республики оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества", - говорится в сообщении операторов, распространенном в смс и в соцсетях.

В режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы и смс без дополнительной платы, говорится в сообщении.

Для абонентов оператора "Миранда" открыт аварийный роуминг в сети "Вин мобайла". Для абонентов "Вин мобайла", "Волны", "+7Телеком" - в сети "Миранды".