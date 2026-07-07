Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области объявили ракетную опасность.
- Врио губернатора Егор Ковальчук призвал жителей оставаться дома или искать укрытия.
БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Ракетная опасность! На территории Брянской области! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".