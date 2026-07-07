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В Одессе шестеро неизвестных похитили мужчину в одних трусах - РИА Новости, 07.07.2026
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12:20 07.07.2026 (обновлено: 16:52 07.07.2026)
В Одессе шестеро неизвестных похитили мужчину в одних трусах

Неизвестные в камуфляже в Одессе похитили мужчину в одних трусах

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе шестеро неизвестных в камуфляже похитили мужчину в одних трусах.
  • Соседи пытались отбить мужчину, называя похитителей «фашистами», но были атакованы из газового баллончика.
  • Микроавтобус с похитителями скрылся после нападения.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Шестеро неизвестных в камуфляже в Одессе похитили мужчину в одних трусах, соседи пытались отбить его метлой и называли похитителей "фашистами", сообщает в соцсетях местное новостное сообщество "Одесса INFO".
"Похищение человека на улице Генерала Петрова, 27/3. Еще баллончиком забрызгали тех, кто старался отбить мужика", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сообщества.
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В 2024 году улица Генерала Петрова в Одессе переименована в улицу Евгения Танцюры в честь уничтоженного боевика "Азова*".
На видео шестеро неизвестных в камуфляже и масках, закрывающих лицо, подходят к мужчине в одних трусах, лежащему на земле под окнами жилого многоквартирного дома. Люди в камуфляже хватают мужчину за руки и ноги и затаскивают в микроавтобус. "На одного сколько!" - кричит женщина, снимавшая видео.
На кадрах видно, как очевидцы происшествия пытаются помочь мужчине. Одна из женщин ударяет метлой по автомобилю, в который затащили гражданина, прохожие называют похитителей фашистами. После того как людей забрызгали из газового баллончика и им пришлось отступить, микроавтобус скрылся.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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