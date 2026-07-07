Полянский назвал площадку ОБСЕ каналом доведения позиции России до Запада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия использует площадку ОБСЕ как прямой канал доведения своей позиции до западных стран.
- По словам Дмитрия Полянского, в ОБСЕ обсуждение Украины происходит как минимум раз в неделю, что делает эту площадку удобной для донесения актуальных вопросов.
ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Россия использует площадку ОБСЕ как прямой канал доведения своей позиции до западных стран, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Это единственный канал если не диалога прямого, то, во всяком случае, прямого донесения нашей позиции до западников по многим сюжетам. В отличие от ООН, где повестка значительно шире, в ОБСЕ Украину обсуждают как минимум раз в неделю, поэтому актуальные вопросы там доносить гораздо удобнее", - сказал Полянский.
По его словам, работа на площадке ОБСЕ также важна для передачи дипломатических сигналов, обмена мнениями и контактов в кулуарах.