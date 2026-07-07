Полянский назвал площадку ОБСЕ каналом доведения позиции России до Запада

ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Россия использует площадку ОБСЕ как прямой канал доведения своей позиции до западных стран, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, работа на площадке ОБСЕ также важна для передачи дипломатических сигналов, обмена мнениями и контактов в кулуарах.