В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Нижнего Новгорода ("Чкалов"), Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения
25 апреля, 22:19