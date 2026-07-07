Новак назвал ситуацию в экономике России полностью контролируемой

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"По итогам совещания Александр Новак отметил, что ситуация в экономике остается полностью контролируемой, и поручил продолжить мониторинг основных макроэкономических показателей для своевременного реагирования на внешние и внутренние вызовы", - сказано в сообщении правительства.