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Новак назвал ситуацию в экономике России полностью контролируемой - РИА Новости, 07.07.2026
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22:01 07.07.2026
Новак назвал ситуацию в экономике России полностью контролируемой

Новак заявил, что ситуация в экономике России остается полностью контролируемой

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Новак заявил, что ситуация в экономике России полностью контролируемая.
  • В мае 2026 года рост ВВП составил 0,3% в годовом выражении, а по итогам пяти месяцев 2026 года экономика выросла на 0,2%.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ситуация в экономике России полностью контролируемая, заявил вице-премьер Александр Новак.
Новак провел совещание, посвященное ситуации в экономике. В обсуждении приняли участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, представители профильных ведомств, а также экспертного сообщества.
«
"По итогам совещания Александр Новак отметил, что ситуация в экономике остается полностью контролируемой, и поручил продолжить мониторинг основных макроэкономических показателей для своевременного реагирования на внешние и внутренние вызовы", - сказано в сообщении правительства.
Как сообщало ранее Минэкономразвития, в мае 2026 года рост ВВП продолжился и составил 0,3% в годовом выражении. По итогам 5 месяцев 2026 года экономика выросла на 0,2%.
"Отмечено, что экономический рост продолжает поддерживать потребительская активность: за январь–май суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания составил +4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавляется в сообщении правительства.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакМаксим ОрешкинМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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