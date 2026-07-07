Новак назвал ситуацию в экономике России полностью контролируемой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Новак заявил, что ситуация в экономике России полностью контролируемая.
- В мае 2026 года рост ВВП составил 0,3% в годовом выражении, а по итогам пяти месяцев 2026 года экономика выросла на 0,2%.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ситуация в экономике России полностью контролируемая, заявил вице-премьер Александр Новак.
Новак провел совещание, посвященное ситуации в экономике. В обсуждении приняли участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, представители профильных ведомств, а также экспертного сообщества.
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"По итогам совещания Александр Новак отметил, что ситуация в экономике остается полностью контролируемой, и поручил продолжить мониторинг основных макроэкономических показателей для своевременного реагирования на внешние и внутренние вызовы", - сказано в сообщении правительства.
Как сообщало ранее Минэкономразвития, в мае 2026 года рост ВВП продолжился и составил 0,3% в годовом выражении. По итогам 5 месяцев 2026 года экономика выросла на 0,2%.
"Отмечено, что экономический рост продолжает поддерживать потребительская активность: за январь–май суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания составил +4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавляется в сообщении правительства.