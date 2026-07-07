Новак обсудил с Хинштейном ситуацию с топливом в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер России Александр Новак и глава Курской области Александр Хинштейн рассмотрели текущую ситуацию с наличием топлива на заправках в регионе.
- Обсуждались дополнительные меры по обеспечению спроса на топливо со стороны населения, аграриев, коммунальных и экстренных служб.
- В рамках беседы обсуждались вопросы развития электросетевого комплекса и модернизации энергетической инфраструктуры Курской области.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак с главой Курской области Александром Хинштейном рассмотрели текущую ситуацию с наличием топлива на заправках в регионе и дополнительные меры по обеспечению спроса со стороны населения, аграриев, коммунальных и экстренных служб, сообщило правительство России.
"Отдельной темой беседы стал вопрос топливообеспечения региона. Была рассмотрена текущая ситуация с наличием топлива на АЗС Курской области, состояние логистических цепочек, а также дополнительные меры по насыщению регионального рынка для удовлетворения спроса со стороны населения, агропромышленного комплекса, коммунальных и экстренных служб", - говорится в сообщении кабмина по итогам встречи Новака и Хинштейна.
Отмечается, что в рамках беседы стороны обсудили развитие электросетевого комплекса Курской области, модернизацию энергетической инфраструктуры, меры по повышению безопасности ТЭК.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, объяснял Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива - для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Обеспечены налоговые стимулы для импорта топлива в Россию и для роста его производства в стране.
Также нефтяники максимизировали производство и поставки топлива внутри страны. А правительство РФ разрешило до конца 2026 года отдельным НПЗ выпускать бензин и дизельное топливо с показателями класса "Евро-3".
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