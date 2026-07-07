Новак обсудил с Хинштейном ситуацию с топливом в Курской области

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак с главой Курской области Александром Хинштейном рассмотрели текущую ситуацию с наличием топлива на заправках в регионе и дополнительные меры по обеспечению спроса со стороны населения, аграриев, коммунальных и экстренных служб, сообщило правительство России.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, объяснял Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива - для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Обеспечены налоговые стимулы для импорта топлива в Россию и для роста его производства в стране.