В России рассматривают меры по насыщению рынка нефтепродуктами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти рассматривают дополнительные меры по насыщению рынка страны нефтепродуктами.
- Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на совещании будет рассмотрен баланс производства и потребления, а также исполнение ранее данных поручений.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Власти РФ рассматривают на совещании во вторник дополнительные меры по насыщению рынка страны нефтепродуктами, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Рассмотрим сегодня баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктами", - сказал он на совещании в ситуационном центре правительства РФ.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, объяснял Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива - для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Обеспечены налоговые стимулы для импорта топлива в Россию и для роста его производства в России.
Также нефтяники максимизировали производство и поставки топлива внутри страны. А правительство РФ разрешило до конца 2026 года отдельным НПЗ выпускать бензин и дизельное топливо с показателями класса "Евро-3".