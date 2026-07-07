Ситуация на рынке топлива остается напряженной, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной, сообщил вице-премьер Александр Новак.
- Напряженность объясняется летним пиком спроса и внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной", — сказал он на совещании в ситуационном центре правительства, кадры которого показал Первый канал.
По словам Новака, перебои в поставках этим летом спровоцировали изменения в логистике. Для нормализации ситуации уже власти уже ввели ряд мер. В частности, правительство до 31 июля полностью запретило экспорт бензина и установило аналогичные ограничения для непроизводителей дизеля. Также соответствующие изменения приняли для биржи, чтобы сдержать цены; появились налоговые стимулы для импорта топлива и роста его производства.
Кроме того, кабинет министров разрешил до конца 2026 года отдельным НПЗ выпускать бензин и дизельное топливо по нормам "Евро-3".