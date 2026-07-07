Ситуация на рынке топлива остается напряженной, заявил Новак

По словам Новака, перебои в поставках этим летом спровоцировали изменения в логистике. Для нормализации ситуации уже власти уже ввели ряд мер. В частности, правительство до 31 июля полностью запретило экспорт бензина и установило аналогичные ограничения для непроизводителей дизеля. Также соответствующие изменения приняли для биржи, чтобы сдержать цены; появились налоговые стимулы для импорта топлива и роста его производства.