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Ситуация на рынке топлива остается напряженной, заявил Новак - РИА Новости, 07.07.2026
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15:26 07.07.2026 (обновлено: 18:08 07.07.2026)
Ситуация на рынке топлива остается напряженной, заявил Новак

Новак: ситуация на рынке топлива остается напряженной

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной, сообщил вице-премьер Александр Новак.
  • Напряженность объясняется летним пиком спроса и внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной", — сказал он на совещании в ситуационном центре правительства, кадры которого показал Первый канал.
По словам Новака, перебои в поставках этим летом спровоцировали изменения в логистике. Для нормализации ситуации уже власти уже ввели ряд мер. В частности, правительство до 31 июля полностью запретило экспорт бензина и установило аналогичные ограничения для непроизводителей дизеля. Также соответствующие изменения приняли для биржи, чтобы сдержать цены; появились налоговые стимулы для импорта топлива и роста его производства.
Кроме того, кабинет министров разрешил до конца 2026 года отдельным НПЗ выпускать бензин и дизельное топливо по нормам "Евро-3".
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